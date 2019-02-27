Путин поручил создать Национальный космический центр до января 2020 года

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-27T11:42:52+03:00

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Роскосмосу и мэрии Москвы начать работу по обеспечению создания Национального космического центра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам президента, в состав центра должны войти офисы организаций Роскосмоса, конструкторские бюро, а также научно-исследовательские и образовательные учреждения

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Президент России Владимир Путин поручил правительству, Роскосмосу и мэрии Москвы начать работу по обеспечению создания Национального космического центра. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля.

"Обеспечить создание Национального космического центра, включающего в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно исследовательских и образовательных организаций", - говорится в документе. Ответственными за реализацию данного проекта были назначены глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

О создании Национального космического центра Владимир Путин впервые заявил в ходе послания Федеральному собранию. Как позже сообщил глава российского космического агентства Дмитрий Рогозин, здание новой структуры будет построено на территории центра имени Хруничева.

ИСТОЧНИК KP.RU