Путин поручил создать Национальный космический центр до января 2020 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству, Роскосмосу и мэрии Москвы начать работу по обеспечению создания Национального космического центра. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля.
"Обеспечить создание Национального космического центра, включающего в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно исследовательских и образовательных организаций", - говорится в документе. Ответственными за реализацию данного проекта были назначены глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.
О создании Национального космического центра Владимир Путин впервые заявил в ходе послания Федеральному собранию. Как позже сообщил глава российского космического агентства Дмитрий Рогозин, здание новой структуры будет построено на территории центра имени Хруничева.
ИСТОЧНИК KP.RU