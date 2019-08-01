МИД РФ: остаётся много вопросов к организаторам поездки погибших в ЦАР журналистов

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-01T16:24:42+03:00

Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ход расследования гибели россиян недалеко от города Сибю в прошлом году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ход расследования гибели россиян недалеко от города Сибю в прошлом году

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До сих пор остается множество вопросов к организаторам поездки журналистов, которые в июле прошлого погибли в Центрально-африканской республике. Так в МИД России прокомментировал ход расследования гибели публициста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко.

«Так, Посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы. Кирилл Радченко, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки», - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Как сообщили в ведомстве, вопрос о судьбе журналистов регулярно затрагивается в контактах с представителями Центрально-африканской республики. В Министерство юстиции и прав человека ЦАР были направлены соответствующие запросы.

В ночь на 31 июля прошлого года недалеко от города Сибю неизвестные боевики открыли огонь по машине российских журналистов. Все трое погибли.

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С утра мне позвонили сразу несколько СМИ, в том числе, что называется, либеральных. Вопрос один: как я отношусь к версии о том, что Орхана Джемаля и его товарищей расстреляли «российские наемники из частной военной компании». Скептически отношусь, хотя, признаюсь, во вторник, в новостной горячке меня такая мысль посещала. (подробности)

В Африке погибли трое российских журналистов

Поначалу в страшную новость не верилось. Иностранные агентства сообщили, что в Центральной африканской республике убиты трое россиян. При них были обнаружены журналистские пресс-карты. Две из них - на имя сотрудников «Известий». В самом издательстве не подтвердили, что их журналисты находились в командировке в Африке. Однако, трагическая информация с черного континента все-таки оказалась правдой. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU