В Индии у мальчика нашли 526 лишних зубов

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-01T17:04:17+03:00

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Накануне семилетний мальчик начал жаловаться родителям на сильную боль в нижней части челюсти. Родители незамедлительно обратились в одну из стоматологических клиник, где ребенку сделали компьютерную томографию и рентген. На снимках врачи обнаружили опухоль с огромным количеством мелких рудиментарных зубов. Всего их было 526. Зубы были чрезвычайно маленьких размеров – 0,1 до 15 миллиметров.

Врачи приняли решение провести срочную операцию. За несколько часов им удалось удалить опухоль и все 526 лишних зубов, не задев при этом здоровые, передает сайт argumenti.ru.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Однако причину такого феномена врачи так и не определили. По их мнению, это могло произойти из-за генетических отклонений или излучения сотовой вышки.

Подобное происходит в Индии не впервые. Похожий случай уже был зафиксирован в 2014 году, когда пациенту удалили 232 зуба.

ИСТОЧНИК KP.RU