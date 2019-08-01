Захарова: санкции по "Северному потоку-2" демонстрируют "бессилие" США
Принятый комитетом Сената США законопроект о введении санкций против фирм, участвующих в строительстве "Северного потока - 2", является очередным витком русофобской кампании и "показателем бессилия" американцев. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
"Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США. Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать", - прокомментировала ситуацию дипломат.
Она напомнила, что с 2011 года Соединенные Штаты более 70 раз вводили санкции в отношении России, но ни одной администрации не удалось добиться существенных результатов - Москва продолжает проводить независимую линию на международной арене.
"Газопровод строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций выставляют себя на посмешище", - цитирует ТАСС представителя министерства иностранных дел.
Сайт kp.ru писал, что ранее комитет Сената США по международным делам одобрил проект о введении новых санкций в отношении причастных к прокладке российско-немецкого газопровода. Теперь документ должны рассмотреть в вышестоящих органах.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU