Захарова: санкции по "Северному потоку-2" демонстрируют "бессилие" США

СЕГОДНЯ 17:39 2019-08-01T17:39:34+03:00

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Принятый комитетом Сената США законопроект о введении санкций против фирм, участвующих в строительстве "Северного потока - 2", является очередным витком русофобской кампании и "показателем бессилия" американцев. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

"Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США. Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать", - прокомментировала ситуацию дипломат.

Она напомнила, что с 2011 года Соединенные Штаты более 70 раз вводили санкции в отношении России, но ни одной администрации не удалось добиться существенных результатов - Москва продолжает проводить независимую линию на международной арене.

"Газопровод строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций выставляют себя на посмешище", - цитирует ТАСС представителя министерства иностранных дел.

Сайт kp.ru писал, что ранее комитет Сената США по международным делам одобрил проект о введении новых санкций в отношении причастных к прокладке российско-немецкого газопровода. Теперь документ должны рассмотреть в вышестоящих органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU