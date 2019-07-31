Комитет Сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока - 2"

СЕГОДНЯ 18:47 2019-07-31T18:51:43+03:00

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Комитет Сената Соединенных Штатов по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока - 2". Об этом в среду сообщило агентство Рейтер.

Законопроект, который был подготовлен сенаторами от Республиканской партии Тедом Крузом и Демократической партии Джином Шахином, предусматривает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Для окончательного принятия данной законодательной инициативы далее за нее должны проголосовать в сенате в полном составе, одобрить в палате представителей. После этого законопроект поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Ранее сайт kp.ru писал, что комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Напомним, "Северный поток - 2" - это трубопровод, который из России через Финляндию, Швецию и Данию в Германию пройдет по дну Балтийского моря. Планируется, что проект будет завершен к концу 2019 года. В настоящее время сроки могут сдвинуться, из-за того, что Дания еще не подписала соглашение на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU