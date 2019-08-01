В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможное введение санкций США
Официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG заявил, что пока рано комментировать возможные последствия введения Соединенными Штатами санкций против участников строительства "Северного потока-2". По его словам, все фирмы, причастные к прокладке газопровода, полностью привержены цели успешного завершения работ.
Сайт kp.ru писал, что идея введения новых ограничительных мер, направленных против российско-немецкого проекта, прозвучала и была поддержана в комитете Сената США по международным делам. Теперь законопроект должны рассмотреть в самой Палате Конгресса.
"В настоящее время мы оцениваем предлагаемое законодательство. Пока рано комментировать какие-либо последствия для нашего проекта", — цитирует РИА Новости представителя Nord Stream 2 AG.
В компании напомнили, что над "Северным потоком-2" уже работают более тысячи организаций из 25 стран мира, включая Австрию, Германию, Францию и Великобританию, поэтому прекращать его строительство не планируется.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU