В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможное введение санкций США

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-01T18:19:16+03:00

Комитет Сената США по международным делам выступил за санкции против "Северного потока - 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В компании заявили, что все участники проекта привержены цели его полной реализации

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Официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG заявил, что пока рано комментировать возможные последствия введения Соединенными Штатами санкций против участников строительства "Северного потока-2". По его словам, все фирмы, причастные к прокладке газопровода, полностью привержены цели успешного завершения работ.

Сайт kp.ru писал, что идея введения новых ограничительных мер, направленных против российско-немецкого проекта, прозвучала и была поддержана в комитете Сената США по международным делам. Теперь законопроект должны рассмотреть в самой Палате Конгресса.

"В настоящее время мы оцениваем предлагаемое законодательство. Пока рано комментировать какие-либо последствия для нашего проекта", — цитирует РИА Новости представителя Nord Stream 2 AG.

В компании напомнили, что над "Северным потоком-2" уже работают более тысячи организаций из 25 стран мира, включая Австрию, Германию, Францию и Великобританию, поэтому прекращать его строительство не планируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU