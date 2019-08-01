2019-08-01T21:56:12+03:00
Политика

США вводят новые пошлины на китайские товары

Дональд Трамп обвинил Пекин в невыполнении обещаний в сфере торговли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп пригрозил ввести новые пошлины против КитаяТрамп пригрозил ввести новые пошлины против КитаяФото: REUTERS
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Соединенные Штаты вводят новые пошлины в размере 10% на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая", - написал глава Белого дома у себя на странице в Twitter.

По его словам, Пекин так и не выполнил свои обещания по увеличению закупок американской сельскохозяйственной продукции и прекращении продажи опиоидного препарата фентанил.

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющей торговой сделке и считаем, что будущее между нашими двумя странами будет очень светлым!", - подытожил Трамп,

Сайт kp.ru писал, что 31 июля в Шанхае завершился 12-й раунд торговых переговоров между США и КНР. Причем в самом Вашингтоне обсуждение назвали конструктивным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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