2019-08-01T22:12:19+03:00
Политика

МИД раскритиковал создание ООН комиссии по расследованию обстрелов САР

В российском ведомстве заявили, что сама идея носит "провокационный характер"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МИД России осудил создание в ООН комиссии по СирииМИД России осудил создание в ООН комиссии по СирииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство иностранных дел России раскритиковало решение ООН создать комиссию по расследованию случаев нанесения авиаударов по сирийскому Идлибу.

Сайт kp.ru писал, что о формировании такой группы попросили десять стран, включая США, которые считают ответственными за атаки Москву и сам Дамаск.

"Нам достоверно известно, что эту идею, носящую провокационный характер, активно продвигали страны, враждебно настроенные по отношению к законным властям САР", - заявили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что сирийские военные и российские ВКС осуществляют сугубо ответные и ограниченные действия по уничтожению террористов и их объектов, а попытки дискредитировать эти усилия направлены на создание новых препятствий на пути урегулирование конфликта.

Что касается создания комиссии, то в МИД задались вопросом - каким образом Секретариат ООН планирует выстраивать ее работу, учитывая, что большая часть зоны деэскалации контролируется террористами.

"Также хотели бы поинтересоваться планами Генсекретаря ООН в отношении расследования инцидентов с гибелью мирного населения в результате бомбардировок США и их союзниками, в частности, сирийских городов Ракка, Багуз, Хаджин, а также территорий Ливии, Ирака, Афганистана", - говорится в сообщении министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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