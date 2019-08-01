МИД раскритиковал создание ООН комиссии по расследованию обстрелов САР

СЕГОДНЯ 22:12 2019-08-01T22:12:19+03:00

В российском ведомстве заявили, что сама идея носит "провокационный характер"

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Министерство иностранных дел России раскритиковало решение ООН создать комиссию по расследованию случаев нанесения авиаударов по сирийскому Идлибу.

Сайт kp.ru писал, что о формировании такой группы попросили десять стран, включая США, которые считают ответственными за атаки Москву и сам Дамаск.

"Нам достоверно известно, что эту идею, носящую провокационный характер, активно продвигали страны, враждебно настроенные по отношению к законным властям САР", - заявили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что сирийские военные и российские ВКС осуществляют сугубо ответные и ограниченные действия по уничтожению террористов и их объектов, а попытки дискредитировать эти усилия направлены на создание новых препятствий на пути урегулирование конфликта.

Что касается создания комиссии, то в МИД задались вопросом - каким образом Секретариат ООН планирует выстраивать ее работу, учитывая, что большая часть зоны деэскалации контролируется террористами.

"Также хотели бы поинтересоваться планами Генсекретаря ООН в отношении расследования инцидентов с гибелью мирного населения в результате бомбардировок США и их союзниками, в частности, сирийских городов Ракка, Багуз, Хаджин, а также территорий Ливии, Ирака, Афганистана", - говорится в сообщении министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU