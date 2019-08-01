2019-08-01T22:50:59+03:00
Политика

США: в Сирии и Ираке остаются 15 тысяч боевиков ИГ*

Также около 10 тысяч террористов удерживаются курдами в самой САР
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США подсчитали число боевиков в Сирии и ИракеВ США подсчитали число боевиков в Сирии и ИракеФото: REUTERS
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В Сирии и Ираке остаются 15 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Погрешность может составлять несколько тысяч в обе стороны. Такие данные озвучил специальный представитель США по САР Джеймс Джеффри.

"Это один фронт. Эти лица, как мы знаем, передвигаются в обе стороны южнее Евфрата, они не перемещаются на северо-востоке, так как мы там имеем надежно обеспеченную безопасность", - сообщили в администрации.

Джеффри уточнил, что еще около 10 тысяч боевиков удерживаются бойцами курдских "Сил демократической Сирии" при поддержке американских войск. Среди них есть как граждане САР, так и Ирана. Последних постепенно передают Багдаду, сирийцы же предстанут перед судом у себя на родине, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что сами американцы тренируют членов ИГ* в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа. Общая их численность достигает двух тысяч семисот человек, сообщили в Генштабе РФ.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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