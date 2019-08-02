Украина опровергла информацию об отставке главы офиса Зеленского

СЕГОДНЯ 00:38 2019-08-02T00:38:00+03:00

Ряд СМИ сообщил об уходе Богдана с поста по собственному желанию

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На Украине отреагировали на информацию, размещенную в ряде СМИ, об отставке главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал эти сведения «чепухой». Комментируя ситуацию, политик отдельно подчеркнул «не дождетесь». Он предположил, что эту информацию «специально разгоняют в СМИ».

Журналисты УНИАН попытались получить информацию в пресс-службе главы государства, однако ответа на вопрос о правдивости данных не получили.

- Выясняем, без комментариев, - коротко заявили в пресс-службе президента Украины.

Не удалось получить комментарий и от самого Андрея Богдана. Об отставке главы офиса Зеленского сообщили ряд СМИ со ссылками на собственные источники в администрации страны. Отмечалось, что Богдан якобы написал заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU