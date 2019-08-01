2019-08-01T20:46:49+03:00
Политика

Глава офиса Зеленского подал заявление об отставке

Ранее общественники потребовали отменить его назначение на должность руководителя администрации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Зеленский и Андрей Богдан (слева направо)Владимир Зеленский и Андрей Богдан (слева направо)Фото: REUTERS
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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщил источник в администрации главы государства.

"Заявление подано президенту в четверг", - цитирует "Интерфакс-Украина" собеседника агентства.

Сайт kp.ru писал, что Андрей Богдан стал юридическим советником предвыборной кампании Владимира Зеленского зимой 2018 года, а 21 мая возглавил администрацию президента. Однако вскоре Общественный люстрационный комитет подал в Верховный суд страны иск с требованием отменить данное назначение.

Оказалось, что прошлая трудовая деятельность политика, а именно его работа в качестве правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, подпадает под действие закона о люстрации (ограничение прав сторонников прежнего руководства государства).

ИСТОЧНИК KP.RU

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