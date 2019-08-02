2019-08-02T00:58:30+03:00
Экономика

Цены не нефть резко упали после заявлений Трампа о пошлинах для Китая

Стоимость барреля опустилась на 6%
Мария ИГНАТЬЕВА
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Цены не нефть резко упали после заявлений ТрампаЦены не нефть резко упали после заявлений ТрампаФото: REUTERS
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Цена нефти Brent опустилась на 6,24% после высказывания президента Америки Дональда Трампа. Он анонсировал в своем аккаунте в Twitter новые пошлины на товары из Китая. После этого стоимость за баррель начала падать.

В 21:00 по Московскому времени цена на нефть марки Brent держалась на уровне 60,60 долларов за баррель, Таким образом стоимость фьючерса на нефть с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, как сообщает ТАСС.

При этом, в последний раз цена на нефть данного сорта опускалась ниже уровня в 60 долларов больше месяца назад, 19 июня этого года.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о введении с 1 сентября пошлины в 10% на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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