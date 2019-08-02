СЕГОДНЯ 03:17 2019-08-02T03:17:42+03:00

Трамп пригрозил выпустить тысячи боевиков ИГ*, если их не заберут родные страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США уточнил, что в Америке и странах-партнерах удерживается 2,5 тысячи террористов

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова выпустить удерживаемых ими боевиков ИГ*, если их не заберут родные страны. Глава Белого дома выступил с таким высказыванием на встрече с журналистами.

- Мы удерживаем тысячи боевиков ИГ*, и мы хотим, чтобы Европа их забрала. И если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем их выпустить в Европу, - заявил Дональд Трамп.

Он уточнил, что США и их страны-партнеры - Ирак и Сирия удерживает около 2,5 тысяч террористов, которые являются гражданами европейских стран.

- Мы хотим, чтобы их забрала Европа, поскольку они направлялись назад в Европу: во Францию, Германию, различные места, - уточнил Трамп.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Сирии и Ираке остаются 15 тысяч боевиков ИГ*. Еще около 10 тысяч террористов удерживаются курдами в самой САР.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU