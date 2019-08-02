2019-08-02T04:09:23+03:00
Политика

Российские военные за неделю 12 раз понимались в небо на перехват иностранных самолетов

Разведку у границ РФ провели 39 воздушных судов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Российские военные 12 раз понимались в небо на перехват иностранных самолетовРоссийские военные 12 раз понимались в небо на перехват иностранных самолетовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские военные истребители только за последнюю неделю 12 раз поднимались в небо, чтобы произвести перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ страны. Такие данные предоставила газета «Красная звезда», опубликовав на своем сайте инфографику.

Согласно данным, воздушную разведку у границ России вели 39 иностранных самолетов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ при этом зафиксировано не было.

Всего за неделю российские военные летчики выполнили 299 летных смен, совершив взлет с 81 аэродрома. В целом военнослужащие провели за последние семь дней чуть меньше 11,5 тысяч практических мероприятий.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал, американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над Россией. Представители РФ в это время проведут те же мероприятия над Норвегией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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