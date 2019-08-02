Массовую гибель пчел отметили в 30 регионах России

СЕГОДНЯ 04:59 2019-08-02T05:03:07+03:00

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Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов сообщил, что на сегодняшний день массовая гибель пчел уже затронула 30 регионов страны. Причем в некоторых из них погибло от 5% до 30% пчелосемей, ранее сообщалось, что цифра достигала 60%. При этом окончательных данных еще нет, подсчеты только ведутся. Он уточнил, что всего в стране насчитывается около 5 миллионов медоносцев, из них 97% пчел находятся в частном секторе.

-Сейчас в Карелии, допустим, на квадратный километр у нас должно быть, как минимум пять-шесть пчелосемей, - там половины пчелосемей не найдется и уже начали исчезать виды растений и стал появляться хвощ, который окисляет почву, - цитирует эксперта «РИА Новости».

Сообщается, что возможная причина - грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. Минсельхоз уже подготовил законопроект для наделения Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным применением пестицидов. В ведомстве уточнили, что на 29 июля в 25 регионах страны погибло 39,6 тысячи пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества. Ущерб от гибели насекомых оценили в триллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU