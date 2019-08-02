2019-08-02T08:20:56+03:00
Общество

В Гринпис призывают включить отдаленную тайгу в охраняемые территории

Это позволит избежать ситуаций, когда принимаются решения не тушить пожары из-за обширности территорий
Елена АКИМОВА
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Пожары в Сибири взбудоражили весь мирПожары в Сибири взбудоражили весь мирФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За пожарами в тайге и их тушением сегодня наблюдает весь мир. Дым от горящих в России лесов уже достиг других континентов. На борьбу с огнем брошены не только МЧС, но и Минобороны. Поставлена задача справиться с ЧС в пятидневный срок.

Руководитель противопожарной программы Гринпис России, эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам СПЧ Григорий Куксин уверен, чтобы подобная ситуация больше не повторялась, нужно включить отдаленные лесные зоны в охраняемые территории. Сегодня существуют зоны контроля – это те территории, тушить пожар в которых нужно обязательно, так как могут пострадать люди. Как правило все, что выпадает из этих границ, находится далеко и предпринимать усилия экономически нецелесообразно. Именно об этом говорили чиновники, когда начались лесные пожары.

- Пока не стали применять космический мониторинг, пожары в отдаленных зонах вообще замалчивались, - говорит Григорий Куксин «Известиям». – Изменение зон контроля позволит избежать подобных ситуаций, но при условии, что регионам будут давать больше денег. Одного без другого не работает.

Если это предложение будет услышано, то нормативные акты, которые определяют порядок тушения лесных пожаров в регионах, могут изменить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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