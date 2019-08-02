Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках леса техники

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-02T10:16:37+03:00

Глава российского правительства считает, что связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками еще предстоит проанализировать

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета страны используемых при незаконных рубках леса орудий.

"Для того, чтобы подобные попытки (незаконных лесозаготовок) в будущем не возникали, во всяком случае для того, чтобы постараться их пресечь, я подписал поручение, оно пока еще не было озвучено, сейчас хочу сказать о нем", - отметил глава правительства.

При этом Медведев пояснил, что поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса изымались в доход бюджета. Кроме того, он также отметил, что связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками предстоит проанализировать.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в России в связи с масштабными пожарами на всей территории Иркутской области, Красноярского края и частично в Бурятии введен режим ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU