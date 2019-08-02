Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках леса техники
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета страны используемых при незаконных рубках леса орудий.
"Для того, чтобы подобные попытки (незаконных лесозаготовок) в будущем не возникали, во всяком случае для того, чтобы постараться их пресечь, я подписал поручение, оно пока еще не было озвучено, сейчас хочу сказать о нем", - отметил глава правительства.
При этом Медведев пояснил, что поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса изымались в доход бюджета. Кроме того, он также отметил, что связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками предстоит проанализировать.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в России в связи с масштабными пожарами на всей территории Иркутской области, Красноярского края и частично в Бурятии введен режим ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU