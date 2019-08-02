Известного российского грибника Михаила Вишневского укусила гадюка

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-02T11:18:33+03:00

Миколог рассказал о последствиях укуса и о том, как в таких случаях себя нужно вести

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Грибника Михаила Вишневского укусила опасная змея. Миколог перепутал гадюку и ужа во время одной из своих грибных экскурсий недалеко от станции Куровская. При этом, по рассказу самого Михаила, пресмыкающееся спокойно ползало рядом, не обращая внимания на группу людей – грибники сами решили поймать рептилию, предположив, что это уж. Лишь после укуса экскурсовод понял, что ошибся: это была гадюка.

– На пальце почти сразу образовался волдырь. Я постарался отсосать яд из ранки. Первые полчаса я еще даже пытался продолжать экскурсию, отвечал на вопросы о грибах, но потом почувствовал, что рука немеет. А через какое-то время у меня уже заплетался язык,– поделился с сайтом mk.ru Михаил Вишневский.

На третий день у Михаила отек перешел с пальца на плечо и туловище, начались мышечные спазмы. При этом пострадавший отмечает, что виноват сам, ведь если человек не будет трогать змею, то она первая не нападет, а наоборот – постарается поскорее скрыться.

Несмотря на инцидент, на грядущих выходных грибник снова собирается на тихую охоту. Главное – надеть резиновую обувь и отодвигать палкой траву при сборе грибов – это нужно для того, чтобы убедиться, что змея не спряталась за трофеем.

Ежегодно в Московской области около 300 человек обращаются за медпомощью после укуса гадюки. Чаще всего гадюки встречаются в Савеловском и Шатурском направлениях, Вербилках и Дмитровском районе.

– При укусе необходимо обеспечить горизонтальное положение человека, наложить давящую повязку выше места раны и вызвать скорую медицинскую помощь, – отметил главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

В домашних условиях процесс выздоровления нужно поддерживать обильным питьем и имунномодуляторами, например, женьшень, элеутерококк, аралия, лимонник или эхинацея.

ИСТОЧНИК KP.RU