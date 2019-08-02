Посольство РФ отклонило представление МИД Японии по поводу поездки Медведева на Курилы
Посольство России в Токио в пятницу получило от японского внешнеполитического ведомства представление в связи с поездкой главы российского правительства Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп.
"Мы получили представление от японской стороны, которое было нами отклонен, - цитирует ТАСС данные российского диппредставительства. - Протест японская сторона не заявляла, скорее это было выражение недовольства".
Со своей стороны, Дмитрий Медведев, комментируя позицию Токио, заявил, что Курилы - "это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область". Отношение Японии не вызывает беспокойства.
Сайт kp.ru писал, что правительство Японии ранее в пятницу, 2 августа, выразило крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на остров Итуруп, который принадлежит южной группе Большой гряды Курильских островов. Как подчеркнули в японском МИД, поездка главы российского правительства является "неприемлемой и вредит японско-российским отношениям".
ИСТОЧНИК KP.RU