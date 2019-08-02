Прокуратура Москвы вынесла предостережение Любовь Соболь о незаконности акции 3 августа

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-02T12:21:01+03:00

В ведомстве также напомнили об ответственности за участие в таких мероприятиях

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Одному из организаторов несанкционированной акции 3 августа Любови Соболь прокуратура Москвы вынесла предостережение. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой города в отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В пресс-службе также добавили, что проведение массового публичного мероприятия, запланированного на субботу, 3 августа, и которое предполагает шествие по Бульварному кольцу, от Никитских до Покровских ворот, не согласовано в установленном порядке с органами исполнительной власти города Москвы.

«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», - подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что любые попытки провести нелегальную акцию является прямым нарушением закона, за которое сотрудники правоохранительных органов будут вынуждены применять соответствующие меры.

Ранее сайт kp.ru писал, что в МВД поступила информация о возможных провокациях на несогласованном митинге 3 августа в Москве. В ведомстве отметили, что его сотрудники обещают оперативно реагировать на правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU