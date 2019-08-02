Китай намерен ввести ответные пошлины на товары из США

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-02T12:32:49+03:00

Пекин заявил, что Вашингтон "будет нести ответственность" за эскалацию торговых войн. Фото: REUTERS

Пекин заявил, что Вашингтон будет нести ответственность за эскалацию торговых войн

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Пекин предпримет ответные меры при введении Вашингтоном новых пошлин на китайские товары. Соответствующие заявление сделал официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, подчеркнув, что последствия могут быть плачевными и Соединённые Штаты «будут нести ответственность» за эскалацию торговых войн.

«Если США повысят пошлины, то китайская сторона предпримет ответные меры. Думаю, что Соединенные Штаты должны хорошенько подумать перед тем, как предпринимать такие шаги, поскольку им придется столкнуться с плачевными последствиями своих действий», - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

В свою очереди глава МИД КНР Ван И назвал планы Вашингтона «абсолютно неправильным методом урегулирования торгово-экономических противоречий» между странами.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября начнут вводить новые пошлины в размере 10% на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Глава Белого дома обвинил Пекин в невыполнении обещания по увеличению закупок американской сельскохозяйственной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU