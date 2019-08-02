Розничные цены на автомобиль Aurus станут известны в конце августа

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-02T12:41:44+03:00

Цены на российские люксовые автомобили из проекта "кортеж" озвучат в конце августа. ФОТО: НАМИ

Их озвучат во время открытия фирменного шоурума в Москве

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Розничные цены на российский люксовый автомобиль Aurus обещают сообщить в конце лета. В августе в Москве будет открываться фирменный шоурум, и представители производителя огласят стоимость разных моделей авто.

Планируется, что пока в продажу поступит две модели: седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine. Позже будут открыты продажи и других автомобилей, но пока конкретные сроки не оговариваются.

Место для шоурума уже выбрано, там сейчас ведутся подготовительные работы. Посмотреть авто из семейства «Кортеж» можно будет на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити». Торговая площадка займет 170 квадратных метров. Приобрести машину на месте нельзя, ее возможно только заказать.

Пока эксперты гадают предварительную стоимость, полагая, что ценник будет в районе 18 млн рублей.

Российский проект «Кортеж», известный на рынке, как Aurus, разрабатывается с 2014 года. На единой платформе будет серия авто с разными типами кузова: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

Во время инаугурации Владимир Путин протестировал первый экземпляр российского автопрома, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU