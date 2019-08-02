2019-08-02T15:49:23+03:00
Происшествия

У берегов острова Суматра зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1

Информация о пострадавших пока не поступала
Елена ГИЛЬМАНОВА
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у берегов индонезийского острова Суматра зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1у берегов индонезийского острова Суматра зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1Фото: REUTERS
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В пятницу, 2 августа, у берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение с магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,0.

Подземные толчки были зафиксированы в 12.03 по времени UTC (15.03 мск). По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang). Очаг залегал на глубине 10 километров.

На данный момент информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, в начале июля два мощных землетрясения произошло в штате Калифорния. 4 июля, неподалеку от города Риджкрест, в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,4. Через два дня на юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1. Тогда губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом принял решение объявить чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино, ранее режим ЧП уже был введен в округе Керн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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