МИД РФ предупредил российских туристов об аномальной жаре в Греции

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-02T16:11:10+03:00

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Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупредил россиян о том, что аномальная жара до +42 градусов сохранится в ряде регионов Греции до воскресенья, 4 августа.

- Рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице; по прогнозам, жара сохранится до 4 августа", — сказано в сообщении ДСКЦ в Twitter.

СМИ Греции подчеркивают, что самые высокие температуры ожидаются в центральных районах страны, а пик жары придется на пятницу и субботу. С воскресенья температура начнет немного падать сначала на севере, а потом и на юге, сообщил Greek Reporter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ученые объяснили почему в Европе аномальная жара, а в России ливни и холод. Климатологи считают, что Земля вступила в новую климатическую эпоху. До этого, по словам экспертов, мы жили в эпоху западно-восточного переноса, благодаря которому погода была более устойчивой.

ИСТОЧНИК KP.RU