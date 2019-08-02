2019-08-02T18:17:57+03:00
В мире

Индийский штат Джамму и Кашмир попросил туристов уехать из-за террористической угрозы

Масштабная акция устрашения готовилась вблизи местного храма, популярного у паломников
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Индийские военные в ходе антитеррористической операцииИндийские военные в ходе антитеррористической операцииФото: REUTERS
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Сегодня, 2 августа, правительство индийского штата Джамму и Кашмир призвало туристов и индийских паломников немедленно покинуть его территорию. Связано это с серьезной угрозой безопасности, для исправления которой пока не хватает средств. Особенно отметило ведомство совершающих паломничество амарнатх-ятру к местному храму в пещере.

"С учетом последних разведданных о террористических угрозах, которые особенно касаются амарнатх-ятры, и ситуации в Кашмирской долине туристам и паломникам рекомендуется сократить свое пребывание в долине и немедленно принять необходимые меры для скорого возвращения", - озвучили заявление властей местные телеканалы.

По информации полиции, боевики-исламисты готовили масштабную акцию устрашения на дороге в храм. Поблизости были обнаружены тайники с разнообразным стрелковым оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Пещера Амарнатх находится на высоте более 3,8 км, большую часть года попасть туда невозможно из-за снежных завалов, поэтому в летние месяцы проходит массовое паломничество к священному месту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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