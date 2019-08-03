СЕГОДНЯ 07:21 2019-08-03T07:29:01+03:00

Российские математики рассказали, как решать задачу, которая вызвала споры в Сети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Заведующая кафедрой Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила, как нужно решать задачу, которая ранее вызвала раздор у пользователей Сети.

Дело в том, что на днях пользователь Twitter под ником pjmdoll попросил подписчиков решить следующий пример: 8 ÷ 2 (2+2) = ?. У половины пользователей в итоге получилось "16", а у других - "1". Разные ответы получились из-за того, что некоторые сначала выполняли операцию деления, а остальные отдали приоритет умножению.

Запись с данной задачкой вызвал бурную реакцию и 19 тысяч недоуменных комментариев.

Правильный ответ на предложенную задачу, по словам Людмилы Кочневой — 16. Она отметила, что так как пример записан в строчку, то операции следует выполнять последовательно: сначала деление, а потом умножение.

- Восемь делим на два, четыре умножаем на 2+2, получается 16. Это просто манера записи, ничего интересного — чисто арифметическая задача, но все-таки более опрятно надо писать сам пример", — подчеркнула она, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях пользователи соцсетей поссорились из-за школьной задачи. Подписчики получили абсолютно разные ответы на простую, на первый взгляд, задачку.

ИСТОЧНИК KP.RU