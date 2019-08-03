СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-03T09:32:02+03:00

В столичном районе Замоскворечье несколько вертолетов тушат пожар в нежилом здании Фото: Предоставлено очевидцами

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МЧС РФ задействовало авиацию для тушения пожара в нежилом здании в столичном районе Замоскворечье. Известно, что огнем охвачена территория площадью 2 тыс. кв.м.

По предварительным данным, пострадал пожарный. Однако в МЧС эту информацию пока не подтвердили.

Ранее сообщение о возгорании в четырехэтажном здании старой постройки по адресу Дубининская, 41, стр. 4 поступило в 06:18. В 4-х этажном здании старой постройки из под кровли идёт дым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723814" frameborder="0"></iframe> Полыхающее здание в центре Москвы тушат несколько вертолетов.

Позже стало известно, что движение транспорта было ограничено в центре Москвы из-за пожара в здании.

- В связи с работами по ликвидации возгорания в здании на Дубининской улице ограничено движение транспорта. Московская ГИБДД обращается к водителям с просьбой заранее планировать маршрут в объезд места происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад в центре Москвы на стройке возник крупный пожар. По предварительным данным, горел утеплитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723811" frameborder="0"></iframe> В столичном районе Замоскворечье горит расселенное здание.

ИСТОЧНИК KP.RU