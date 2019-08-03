В столичном районе Замоскворечье несколько вертолетов тушат пожар в нежилом здании
МЧС РФ задействовало авиацию для тушения пожара в нежилом здании в столичном районе Замоскворечье. Известно, что огнем охвачена территория площадью 2 тыс. кв.м.
По предварительным данным, пострадал пожарный. Однако в МЧС эту информацию пока не подтвердили.
Ранее сообщение о возгорании в четырехэтажном здании старой постройки по адресу Дубининская, 41, стр. 4 поступило в 06:18. В 4-х этажном здании старой постройки из под кровли идёт дым.
Полыхающее здание в центре Москвы тушат несколько вертолетов.
Позже стало известно, что движение транспорта было ограничено в центре Москвы из-за пожара в здании.
- В связи с работами по ликвидации возгорания в здании на Дубининской улице ограничено движение транспорта. Московская ГИБДД обращается к водителям с просьбой заранее планировать маршрут в объезд места происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад в центре Москвы на стройке возник крупный пожар. По предварительным данным, горел утеплитель.
В столичном районе Замоскворечье горит расселенное здание.
ИСТОЧНИК KP.RU