Под полом московской "Чайханы" нашли труп человека со связанными электрическим проводом ногами
В московском районе Люблино в ресторане "Чайхана" обнаружили труп человека со связанными электрическим проводом ногами.
Труп пролежал под полом заведения на глубине один метр приблизительно 20-25 лет. Тело обнаружили следователи Центрального аппарата СК после вскрытия напольного покрытия.
На данный момент устанавливаются пол и возраст тела. Труп направлен в Бюро судмедэкспертизы, сообщает BAZA в своем Twitter и собственный источник KP.RU.
Ранее сайт kp.ru пиал о том, что некоторое время назад в Москве нашли тело пенсионера, пролежавшее в незапертой квартире четыре года. Полицию вызвали соседи, которым надоел трупный запах в подъезде. К полицейским обратилась 73-летняя жительница одного из домов. Пенсионерка жаловалась на трупный запах из соседней квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU