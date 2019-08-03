2019-08-03T12:14:58+03:00
Происшествия

Под полом московской "Чайханы" нашли труп человека со связанными электрическим проводом ногами

По предварительным данным тело пролежало около 25 лет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве в "Чайхоне" нашли труп человека со связанными электрическим проводом ногамиВ Москве в "Чайхоне" нашли труп человека со связанными электрическим проводом ногамиФото: Архив "КП"
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В московском районе Люблино в ресторане "Чайхана" обнаружили труп человека со связанными электрическим проводом ногами.

Труп пролежал под полом заведения на глубине один метр приблизительно 20-25 лет. Тело обнаружили следователи Центрального аппарата СК после вскрытия напольного покрытия.

На данный момент устанавливаются пол и возраст тела. Труп направлен в Бюро судмедэкспертизы, сообщает BAZA в своем Twitter и собственный источник KP.RU.

Ранее сайт kp.ru пиал о том, что некоторое время назад в Москве нашли тело пенсионера, пролежавшее в незапертой квартире четыре года. Полицию вызвали соседи, которым надоел трупный запах в подъезде. К полицейским обратилась 73-летняя жительница одного из домов. Пенсионерка жаловалась на трупный запах из соседней квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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