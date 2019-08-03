2019-08-03T17:41:36+03:00
Политика

Главу партии «Слуга народа» будут рекомендовать на пост спикера Рады

На пост первого вице-спикера украинского парламента претендует Руслан Стефанчук
Марина ВЕНЦОВА
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Дмитрий Разумков. Фото: личная страница героя публикации в соцсетиДмитрий Разумков. Фото: личная страница героя публикации в соцсети
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Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков является кандидатом на должность председателя парламента Украины. Такую информацию он лично подтвердил в субботу.

"На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидата на пост главы Верховной рады", - сказал он.

Кроме того, Разумков добавил, что партия "Слуга народа" на пост первого вице-спикера украинского парламента будет предлагать представителя президента в Верховной раде Руслана Стефанчука.

Сайт kp.ru уже писал о том, что новым председателем парламента Украины девятого созыва может стать глава этой партии Дмитрий Разумков.

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Подавляющее большинство мест в Верховной раде набрала пропрезидентская партия «Слуга народа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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