Матч Спартак - Динамо 3 августа 2019: в запасе на игру у хозяев остался новичок Шюррле
В субботу, 3 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет один из главных матчей 4 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" на своем поле примет столичное "Динамо". И уже оглашены составы команд на этот поединок. Хозяева в заявку на матч включили звездного немецкого новичка Андре Шюррле. А вот второй игрок, влившийся в состав "красно-белых" на этой неделе, Джордан Ларссон, точно не сыграет в этом поединке.
В целом же состав "Спартака" достаточно предсказуем. В атаке будет Эзекиль Понсе, в полузащите - экс-динамовец Александр Ташаев.
Состав "Спартака" на игру с "Динамо": Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе,Ташаев, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Понсе.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Мирзов, Баду, Бакаев С., Игнатов, Умяров, Шюррле, Мелкадзе.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Динамо. Начало игры в 19:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU