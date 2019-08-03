2019-08-03T18:07:32+03:00
Спорт

Матч Спартак - Динамо 3 августа 2019: в запасе на игру у хозяев остался новичок Шюррле

Оглашен стартовый состав "Спартака" на матч с динамовцами
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Шюррле начнет матч на скамейке запасных "Спартака".Шюррле начнет матч на скамейке запасных "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 3 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет один из главных матчей 4 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" на своем поле примет столичное "Динамо". И уже оглашены составы команд на этот поединок. Хозяева в заявку на матч включили звездного немецкого новичка Андре Шюррле. А вот второй игрок, влившийся в состав "красно-белых" на этой неделе, Джордан Ларссон, точно не сыграет в этом поединке.

В целом же состав "Спартака" достаточно предсказуем. В атаке будет Эзекиль Понсе, в полузащите - экс-динамовец Александр Ташаев.

Состав "Спартака" на игру с "Динамо": Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе,Ташаев, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Мирзов, Баду, Бакаев С., Игнатов, Умяров, Шюррле, Мелкадзе.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Динамо. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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