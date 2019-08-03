Количество задержанных на несогласованной акции в Москве достигло почти 600 человек

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-03T18:24:21+03:00

Количество задержанных на митинге в Москве 3 августа возросло до 600 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Количество задержанных на несогласованной акции протеста в Москве значительно увеличилось. Так, по данным пресс-службы ГУВД Москвы приблизительно к 17 часам силами сотрудников правоохранительных органов количество задержанных участников несогласованной акции протеста достигло примерно 600 протестующих. При этом количество участников сегодняшнего протеста в ГУВД оценивают примерно в 1500 человек.

При этом среди отобранных у задержанных протестующих предметов были травматические пистолеты, баллончики с газом, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия либо спецсредств для устройства беспорядков.

Если задержанные не оказывали сопротивления, их просто провожали в автозак.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Можно отметить, что задержания правоохранителями совершенно четко делятся на два вида. Если задерживаемый не оказывает сопротивления, то его, как правило, максимум, так это придерживают за руку при препровождении в автозак. Если же человек начинает оказывать пассивное сопротивление, цепляется за других или за окружающие стационарно закрепленные предметы, то сотрудники полиции его, что называются, «вяжут» и относят в автозак на руках. К счастью, никто, по крайней мере из увиденного, не предпринимает попыток активного сопротивления, не нападает на правоохранителей, потому что в этом случае полиция, скорее всего, применит такие спецсредства, как дубинки или наручники.

Если митингующий оказывал сопротивление, его "вязали".Фото: Михаил ФРОЛОВ

В большинстве случаев строгих мер полиции применять не пришлось.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Селфи на митинге.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участникам несанкционированной акции в Москве не удалось устроить массовые «гуляния по бульварам»

Протестующие в субботу, 3 августа, смогли организовать «движуху» только на Пушкинской площади (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Любовь Соболь до несогласованной акции не доехала

Ее задержали на выходе из собственного штаба (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722650" frameborder="0"></iframe> Несанкционированный митинг в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU