2019-08-03T18:24:21+03:00
Политика

Количество задержанных на несогласованной акции в Москве достигло почти 600 человек

Такие данные озвучены ГУВД столицы
Сергей ПОЛОСАТОВ
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Количество задержанных на митинге в Москве 3 августа возросло до 600 человек.Количество задержанных на митинге в Москве 3 августа возросло до 600 человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Количество задержанных на несогласованной акции протеста в Москве значительно увеличилось. Так, по данным пресс-службы ГУВД Москвы приблизительно к 17 часам силами сотрудников правоохранительных органов количество задержанных участников несогласованной акции протеста достигло примерно 600 протестующих. При этом количество участников сегодняшнего протеста в ГУВД оценивают примерно в 1500 человек.

При этом среди отобранных у задержанных протестующих предметов были травматические пистолеты, баллончики с газом, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия либо спецсредств для устройства беспорядков.

Если задержанные не оказывали сопротивления, их просто провожали в автозак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если задержанные не оказывали сопротивления, их просто провожали в автозак.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Можно отметить, что задержания правоохранителями совершенно четко делятся на два вида. Если задерживаемый не оказывает сопротивления, то его, как правило, максимум, так это придерживают за руку при препровождении в автозак. Если же человек начинает оказывать пассивное сопротивление, цепляется за других или за окружающие стационарно закрепленные предметы, то сотрудники полиции его, что называются, «вяжут» и относят в автозак на руках. К счастью, никто, по крайней мере из увиденного, не предпринимает попыток активного сопротивления, не нападает на правоохранителей, потому что в этом случае полиция, скорее всего, применит такие спецсредства, как дубинки или наручники.

Если митингующий оказывал сопротивление, его "вязали". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если митингующий оказывал сопротивление, его "вязали".Фото: Михаил ФРОЛОВ

В большинстве случаев строгих мер полиции применять не пришлось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В большинстве случаев строгих мер полиции применять не пришлось.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Селфи на митинге. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Селфи на митинге.Фото: Михаил ФРОЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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