2019-08-03T18:42:02+03:00
Политика

Владимир Зеленский надеется на встречу с Дональдом Трампом в сентябре

Президент Украины рассчитывает, что переговоры пройдут в Вашингтоне
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает в сентябре провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре, - цитирует его Интерфакс. - В Вашингтоне».

Глава украинского государства, как ранее писал сайт kp.ru, провел 25 июля телефонные переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Американский лидер в ходе разговора поздравил Зеленского с успешным проведением "свободных и демократических" выборов в Верховную раду, а также "с уверенной победой" на них его партии "Слуга Народа".

Кроме того, Трамп также выразил готовность Вашингтона всесторонне способствовать реализации программы реформирования Украины. Со своей стороны, президент Украины поблагодарил его за усиление санкционного давления на Россию.

Оба лидера подтвердили, что дальнейшее обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки должно состояться в рамках визита президента европейского государства в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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