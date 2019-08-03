Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России

3 Авг. 23:38 2019-08-03T23:38:17+03:00

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Санкции США в отношении России, которые ограничивают участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ, не затронут госкомпании. Как разъясняет Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC - прим. ред.), также запрет не коснется и вторичного рынка суверенного долга.

Американским банкам запретят не только участвовать на первичном рынке российского суверенного долга, который номинирован не в отечественной валюте, под запретом будут валютные кредиты для правительства РФ. Страна не сможет привлекать банки США к будущим размещениям валютных еврооблигаций, но на покупки на вторичном рынке эти ограничения на распространяются.

Напомним, что Госдепартамент объявил об официальном введении санкций в отношении России по «делу Скрипалей». Ограничительные меры вступят в силу 19 августа. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что экономика страны быстро приспособится к санкционному давлению.

ИСТОЧНИК KP.RU