Госдепартамент объявил об официальном введении санкций в отношении России по «делу Скрипалей»

СЕГОДНЯ 07:20 2019-08-03T07:25:30+03:00

Второй пакет санкций в отношении РФ по делу Скрипалей вступает в силу 19 августа Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Госдепартаменте рассказали о новых антироссийских санкциях. Ограничительные меры против России в рамках «дела Скрипалей» включают ограничения на государственный долг и требование к международным организациям не предоставлять кредиты Москве.

Второй пакет санкций ограничит:

- доступ России к многосторонней банковской системе развития;

- нерублевое долговое финансирование американскими банками;

- доступ РФ к миллиардам долларов в рамках коммерческой деятельности с Соединенных Штатов;

Кроме того, новый пакет ограничительных мер США по делу Скрипалей предусматривает ряд исключений, которые касаются банковского сектора и торговли.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что первый пакет санкций по делу Скрипалей был введен в августе прошлого года. В него вошел запрет продажи России оружия, ряда товаров и технологий двойного назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU