Госдепартамент объявил об официальном введении санкций в отношении России по «делу Скрипалей»
В Госдепартаменте рассказали о новых антироссийских санкциях. Ограничительные меры против России в рамках «дела Скрипалей» включают ограничения на государственный долг и требование к международным организациям не предоставлять кредиты Москве.
Второй пакет санкций ограничит:
- доступ России к многосторонней банковской системе развития;
- нерублевое долговое финансирование американскими банками;
- доступ РФ к миллиардам долларов в рамках коммерческой деятельности с Соединенных Штатов;
Кроме того, новый пакет ограничительных мер США по делу Скрипалей предусматривает ряд исключений, которые касаются банковского сектора и торговли.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что первый пакет санкций по делу Скрипалей был введен в августе прошлого года. В него вошел запрет продажи России оружия, ряда товаров и технологий двойного назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU