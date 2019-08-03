2019-08-03T07:25:30+03:00
Политика

Госдепартамент объявил об официальном введении санкций в отношении России по «делу Скрипалей»

Ограничительные меры вступят в силу 19 августа
Марина ВЕНЦОВА
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Второй пакет санкций в отношении РФ по делу Скрипалей вступает в силу 19 августаВторой пакет санкций в отношении РФ по делу Скрипалей вступает в силу 19 августаФото: REUTERS
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В Госдепартаменте рассказали о новых антироссийских санкциях. Ограничительные меры против России в рамках «дела Скрипалей» включают ограничения на государственный долг и требование к международным организациям не предоставлять кредиты Москве.

Второй пакет санкций ограничит:

- доступ России к многосторонней банковской системе развития;

- нерублевое долговое финансирование американскими банками;

- доступ РФ к миллиардам долларов в рамках коммерческой деятельности с Соединенных Штатов;

Кроме того, новый пакет ограничительных мер США по делу Скрипалей предусматривает ряд исключений, которые касаются банковского сектора и торговли.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что первый пакет санкций по делу Скрипалей был введен в августе прошлого года. В него вошел запрет продажи России оружия, ряда товаров и технологий двойного назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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