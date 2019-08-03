Силуанов прокомментировал санкции США в отношении России

СЕГОДНЯ 20:41 2019-08-03T20:41:19+03:00

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Министр финансов России Антон Силуанов считает, что гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика позволяют экономике РФ быстро приспосабливаться к санкционному давлению, а также внешним неблагоприятным условиям.

Он отметил, что «российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям». Силуанов подчеркнул, что созданная правительством финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета страны и предприятий в заемных ресурсах.

Однако, по слова главы ведомства, решение Соединенных Штатов ввести новые ограничительные меры против России негативно влияет на отношения между странами.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Госдепартаменте рассказали о новых антироссийских санкциях. Ограничительные меры против России в рамках «дела Скрипалей» включают ограничения на государственный долг, а также требование к международным организациям не предоставлять кредиты Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU