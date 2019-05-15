США не вводят новые санкции по делу Скрипалей в рамках своей стратегии

15 Май 19:42 2019-05-15T19:43:00+03:00

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США не вводят новые санкции по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери, руководствуясь более широкой стратегией в отношении России. Такое заявление заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сделала во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

Она подчеркнула, что второй пакет санкций уже подготовлен и проанализирован, однако принимать его пока не планируют. Причины такого решения политик рекомендовала узнавать у президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео.

"Мой ответ заключался бы в том, что речь идет о части более крупной стратегии в отношении России", - цитирует ТАСС Томпсон.

Напомним, что первый пакет санкций по делу Скрипалей был введен в августе прошлого года. В него вошел запрет продажу России оружия, ряда товаров и технологий двойного назначения.

Сайт kp.ru писал о том, что в марте 2019-го стало известно о согласовании второго пакета санкций. Его оставалось одобрить лишь Белому дому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694920" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU