В Генконсульстве сообщили, что среди пострадавших при стрельбе в Техасе не было россиян
Генконсульство заявило, что среди погибших и пострадавших при стрельбе в Техасе не было россиян. Ранения получили как минимум 20 человек, есть погибшие. Данных об их количестве пока нет.
- По сообщению Департамента полиции города Эль-Пасо штата Техас, к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, - сообщается в Twitter Генерального консульства России в Хьюстоне.
Напомним, что перестрелка началась у супермаркета в Техасе в 12:11 по местному времени на востоке города, у самой мексиканской границы, раздались многочисленные выстрелы. Полиция сообщала, что арестованы трое подозреваемых. Местных жителей попросили не покидать свои дома. Не исключается, что перестрелка стала разборкой между конкурирующими наркокланами.
Спасательные службы дежурят около торгового центра в Эль Пасо.
ИСТОЧНИК KP.RU