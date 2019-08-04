СЕГОДНЯ 01:09 2019-08-04T01:09:50+03:00

В Генконсульстве сообщили, что среди пострадавших при стрельбе в Техасе не было россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Генконсульство заявило, что среди погибших и пострадавших при стрельбе в Техасе не было россиян. Ранения получили как минимум 20 человек, есть погибшие. Данных об их количестве пока нет.

- По сообщению Департамента полиции города Эль-Пасо штата Техас, к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, - сообщается в Twitter Генерального консульства России в Хьюстоне.

Напомним, что перестрелка началась у супермаркета в Техасе в 12:11 по местному времени на востоке города, у самой мексиканской границы, раздались многочисленные выстрелы. Полиция сообщала, что арестованы трое подозреваемых. Местных жителей попросили не покидать свои дома. Не исключается, что перестрелка стала разборкой между конкурирующими наркокланами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723916" frameborder="0"></iframe> Спасательные службы дежурят около торгового центра в Эль Пасо.

ИСТОЧНИК KP.RU