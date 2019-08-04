2019-08-04T06:04:54+03:00
Происшествия

ДТП на повороте в аэропорт Внуково унесло жизни двух человек

Легковушка врезалась в отбойник на Киевском шоссе
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
ДТП на повороте в аэропорт Внуково унесло жизни двух человекДТП на повороте в аэропорт Внуково унесло жизни двух человекФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

На юго-западе Москвы на Киевском шоссе у поворота в аэропорт Внуково случилось ДТП с летальным исходом. В аварии погибли два человека. Водитель легковой машины не справился с управлением и врезалась в дорожное ограждение.

- На Киевском шоссе у поворота в аэропорт Внуково легковая машина врезалась в отбойник, в результате погибли два человека, которые в ней находились, - сообщили ТАСС в Госавтоинспекции.

После столкновения с дорожным ограждением автомобиль Chevrolet загорелся. Пожарные довольно быстро ликвидировали пламя. Сообщается, что пассажир и водитель легковушки погибли не от возгорания. Причиной смерти стали травмы, полученные при столкновении машины с отбойником.

Напомним, что накануне произошло ДТП с участием грузовика и легковой машины неподалеку от станции метро «Некрасовка». Пострадали три человека. Одного из них, ребенка четырех лет, на вертолете доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соратник Джонсона заявил, что парламент не сможет остановить Brexit
В дагестанском селе Гимры нашли девять самодельных бомб
В Болгарии загорелся автобус с детьми
В Шотландии двух пьяных пилотов не пустили за штурвал
Число погибших во время стрельбы в Техасе выросло до 20
Во Вьетнаме во время тропического шторма пропали 13 человек
Российские туристы застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами
Во время стрельбы у супермаркета в Техасе погибли 18 человек
В Генконсульстве сообщили, что среди пострадавших при стрельбе в Техасе не было россиян
Боксера Дадашева, умершего после боя, похоронят в Санкт-Петербурге
Украинский постпред рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Жена посла США в России раскритиковала работу журналистов CNN
Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Медведчук: Украине нужно решать газовый вопрос с Россией
Сотрудник Росгвардии пострадал на несанкционированной акции в центре Москвы
Суд оштрафовал Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения митингов
Зеленский рассчитывает в августе на встречу представителей МИД стран нормандского формата
Полиция Техаса проверяет информацию о стрельбе в торговом центре
Facebook переименует Instagram и WhatsApp
Шойгу пригласил армии стран НАТО присоединиться к Армейским международным играм
2020 год объявлен в Ленинградской области Годом Победителей
Силуанов прокомментировал санкции США в отношении России
Тяжелый беспилотник «Охотник» совершил первый полет
В Подмосковье на парковке жилого комплекса сгорело шесть машин