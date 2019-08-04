ДТП на повороте в аэропорт Внуково унесло жизни двух человек
На юго-западе Москвы на Киевском шоссе у поворота в аэропорт Внуково случилось ДТП с летальным исходом. В аварии погибли два человека. Водитель легковой машины не справился с управлением и врезалась в дорожное ограждение.
- На Киевском шоссе у поворота в аэропорт Внуково легковая машина врезалась в отбойник, в результате погибли два человека, которые в ней находились, - сообщили ТАСС в Госавтоинспекции.
После столкновения с дорожным ограждением автомобиль Chevrolet загорелся. Пожарные довольно быстро ликвидировали пламя. Сообщается, что пассажир и водитель легковушки погибли не от возгорания. Причиной смерти стали травмы, полученные при столкновении машины с отбойником.
Напомним, что накануне произошло ДТП с участием грузовика и легковой машины неподалеку от станции метро «Некрасовка». Пострадали три человека. Одного из них, ребенка четырех лет, на вертолете доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU