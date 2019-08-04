СЕГОДНЯ 06:03 2019-08-04T06:04:54+03:00

ДТП на повороте в аэропорт Внуково унесло жизни двух человек Фото: Сергей ГАПОН

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На юго-западе Москвы на Киевском шоссе у поворота в аэропорт Внуково случилось ДТП с летальным исходом. В аварии погибли два человека. Водитель легковой машины не справился с управлением и врезалась в дорожное ограждение.

- На Киевском шоссе у поворота в аэропорт Внуково легковая машина врезалась в отбойник, в результате погибли два человека, которые в ней находились, - сообщили ТАСС в Госавтоинспекции.

После столкновения с дорожным ограждением автомобиль Chevrolet загорелся. Пожарные довольно быстро ликвидировали пламя. Сообщается, что пассажир и водитель легковушки погибли не от возгорания. Причиной смерти стали травмы, полученные при столкновении машины с отбойником.

Напомним, что накануне произошло ДТП с участием грузовика и легковой машины неподалеку от станции метро «Некрасовка». Пострадали три человека. Одного из них, ребенка четырех лет, на вертолете доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU