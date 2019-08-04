2019-08-04T06:28:56+03:00
Общество

В Японии с подозрением на вирус Эбола госпитализировали пенсионерку

Пожилая женщина недавно посещала Конго
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Японии с подозрением на вирус Эбола госпитализировали пенсионеркуВ Японии с подозрением на вирус Эбола госпитализировали пенсионеркуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Японии пожилую женщину из префектуры Сайтама, посещавшую 31 июля Демократическую Республику Конго, госпитализировали с подозрением на вирус Эбола. Пенсионерке стало плохо спустя три дня после возвращения домой. У 70-летней женщины поднялась температура и она обратилась в больницу. Как сообщает местное издание Kyodo, в тот же день температура ее тела поднялась до 39,2 градусов.

На данный момент пенсионерка находится в одном из госпиталей Токио. Медики взяли у женщины все необходимые анализы. Тест на малярию показал отрицательный результат, а вот вирус Эболы не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть.

Правительство Японии создало информационную комнату связи в центре антикризисного управления в официальной резиденции премьер-министра Синдзо Абэ. Власти страны также распорядились обеспечить карантин и необходимое лечение женщины.

Напомним, что вспышка вируса Эболы захлестнула мир в 2014 году. Лихорадка унесла жизни больше 11 тысяч человек. В 2016 году ВОЗ официально объявила об окончании эпидемии Эболы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП на повороте в аэропорт Внуково унесло жизни двух человек
Соратник Джонсона заявил, что парламент не сможет остановить Brexit
В дагестанском селе Гимры нашли девять самодельных бомб
В Болгарии загорелся автобус с детьми
В Шотландии двух пьяных пилотов не пустили за штурвал
Число погибших во время стрельбы в Техасе выросло до 20
Во Вьетнаме во время тропического шторма пропали 13 человек
Российские туристы застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами
Во время стрельбы у супермаркета в Техасе погибли 18 человек
В Генконсульстве сообщили, что среди пострадавших при стрельбе в Техасе не было россиян
Боксера Дадашева, умершего после боя, похоронят в Санкт-Петербурге
Украинский постпред рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Жена посла США в России раскритиковала работу журналистов CNN
Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Медведчук: Украине нужно решать газовый вопрос с Россией
Сотрудник Росгвардии пострадал на несанкционированной акции в центре Москвы
Суд оштрафовал Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения митингов
Зеленский рассчитывает в августе на встречу представителей МИД стран нормандского формата
Полиция Техаса проверяет информацию о стрельбе в торговом центре
Facebook переименует Instagram и WhatsApp
Шойгу пригласил армии стран НАТО присоединиться к Армейским международным играм
2020 год объявлен в Ленинградской области Годом Победителей
Силуанов прокомментировал санкции США в отношении России
Тяжелый беспилотник «Охотник» совершил первый полет
В Подмосковье на парковке жилого комплекса сгорело шесть машин