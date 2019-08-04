В Японии с подозрением на вирус Эбола госпитализировали пенсионерку

СЕГОДНЯ 06:25 2019-08-04T06:28:56+03:00

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В Японии пожилую женщину из префектуры Сайтама, посещавшую 31 июля Демократическую Республику Конго, госпитализировали с подозрением на вирус Эбола. Пенсионерке стало плохо спустя три дня после возвращения домой. У 70-летней женщины поднялась температура и она обратилась в больницу. Как сообщает местное издание Kyodo, в тот же день температура ее тела поднялась до 39,2 градусов.

На данный момент пенсионерка находится в одном из госпиталей Токио. Медики взяли у женщины все необходимые анализы. Тест на малярию показал отрицательный результат, а вот вирус Эболы не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть.

Правительство Японии создало информационную комнату связи в центре антикризисного управления в официальной резиденции премьер-министра Синдзо Абэ. Власти страны также распорядились обеспечить карантин и необходимое лечение женщины.

Напомним, что вспышка вируса Эболы захлестнула мир в 2014 году. Лихорадка унесла жизни больше 11 тысяч человек. В 2016 году ВОЗ официально объявила об окончании эпидемии Эболы.

ИСТОЧНИК KP.RU