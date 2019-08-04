Вице-премьер Италии назвал Путина "великим президентом"

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-04T09:07:37+03:00

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Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал российского лидера Владимира Путина великим президентом. Такая фраза прозвучала вскоре после того, как глава государства посетил Рим с рабочим визитом.

"Я буду работать над тем, чтобы отношения [Италии] с Россией снова стали хорошими. Путин - великий президент. И я говорю так, потому что я так считаю, а не потому, что мне заплатили, как пишут многие газеты", - сказал Сальвини.

При этом он также высоко оценил работу американского лидера Дональда Трампа, президента Бразилии Жаира Болсонару и главы венгерского правительства Виктора Орбана, передает ANSA.

Сайт kp.ru писал, что Владимир Путин посетил Рим в начале июля. Тогда же вице-премьер Италии опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой он стоит рядом с российским президентом.

ИСТОЧНИК KP.RU