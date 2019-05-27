Партия "Лига" победила на выборах в Европарламент в Италии
Итальянская партия "Лига" стала победителем выборов в Европарламент на территории своей страны. Об этом свидетельствуют данные подсчета почти 100% бюллетеней.
Так, входящая в правящую коалицию партия набрала 34,3% голосов. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел Италии, исполняющего функции избирательного комитета.
В прошлом созыве Европарламента у политического блока вице-премьера, главы МВД Маттео Сальвини было пять мест. Теперь же ему отойдет почти в шесть раз больше кресел. Всего от Италии будет предоставлено 73 депутата.
Сайт kp.ru писал о том, что выборы в ЕП проходили на территории всех стран-членов Евросоюза. Согласно последним данным, в Германии победил блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, во Франции лидирует возглавляемая Марин Ле Пен партия "Национальное объединение", а в Великобритании - созданная в начале 2019 года партия Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU