Партия "Лига" победила на выборах в Европарламент в Италии

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-27T10:57:22+03:00

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Итальянская партия "Лига" стала победителем выборов в Европарламент на территории своей страны. Об этом свидетельствуют данные подсчета почти 100% бюллетеней.

Так, входящая в правящую коалицию партия набрала 34,3% голосов. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел Италии, исполняющего функции избирательного комитета.

В прошлом созыве Европарламента у политического блока вице-премьера, главы МВД Маттео Сальвини было пять мест. Теперь же ему отойдет почти в шесть раз больше кресел. Всего от Италии будет предоставлено 73 депутата.

Сайт kp.ru писал о том, что выборы в ЕП проходили на территории всех стран-членов Евросоюза. Согласно последним данным, в Германии победил блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, во Франции лидирует возглавляемая Марин Ле Пен партия "Национальное объединение", а в Великобритании - созданная в начале 2019 года партия Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU