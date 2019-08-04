Французский инженер пересек Ла-Манш на летающей доске

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-04T11:14:01+03:00

Франки Запата смог добраться до Великобритании лишь со второй попытки [видео]

Изменить размер текста: A A

Французский инженер Франки Запата смог пересечь пролив Ла-Манш на изобретенной им летающей доске - ховерборде под названием Flyboard Air.

Аппарат стартовал с пляжа близ коммуны Сангатт около 8:15 по местному времени (9:15 по мск). Весь путь до побережья британского города Сент-Маргарет Бэй занял всего 24 минуты, учитывая остановку для дозаправки. В проливе заранее была установлена специальная платформа, на которую Запата успешно приземлился, чтобы потом продолжить полет.

На преодоление 35 километров ушло 24 минутыФото: REUTERS

Трансляцию с места событий вел телеканал BFM.

Стоит отметить, что первая попытка пересечь Ла-Манш на ховерборде была неудачной. Изобретатель не смог приземлиться на платформу для дозаправки из-за сильных волн и упал в воду.

Сайт kp.ru писал, что до этого инженер не раз демонстрировал возможности своей разработки публике. Так, например, 14 июля он пролетел над Елисейскими полями.

Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске.

ИСТОЧНИК KP.RU