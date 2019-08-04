Стрельба в Дейтоне, Огайо: погибли 10 человек, 24 получили ранения

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-04T11:37:09+03:00

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Жертвами стрельбы в Дейтоне, Огайо стали не менее 10 человек, еще 24 получили ранения. Такие данные сообщают очевидцы случившегося.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел около двух часов ночи в воскресенье, 4 августа. Неизвестный открыл огонь по людям, которые стояли на улице около бара. Официальных комментариев от властей и полиции пока не поступало, но, согласно информации местных СМИ и видеозаписям с места происшествия, погибших несколько.

Предполагается, что сам стрелок также был ликвидирован. Об этом сообщает Breaking News Global со ссылкой на спасшихся свидетелей расправы.

Стоит отметить, что ранее на этих выходных еще одна вооруженная атака была совершена в американском штате Техас. 21-летний Патрик Крушиус ворвался в торговый центр и открыл огонь по посетителям. Погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Предполагается, что преступления совершено на почве ненависти к мигрантам.

Стрельба в Дейтоне, Огайо.

ИСТОЧНИК KP.RU