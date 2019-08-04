2019-08-04T11:37:09+03:00
Происшествия

Стрельба в Дейтоне, Огайо: погибли 10 человек, 24 получили ранения

Очевидцы сообщают, что устроивший стрельбу в Дейтоне, Огайо мужчина был ликвидирован [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Данные о погибших и пострадавших уточняютсяДанные о погибших и пострадавших уточняютсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жертвами стрельбы в Дейтоне, Огайо стали не менее 10 человек, еще 24 получили ранения. Такие данные сообщают очевидцы случившегося.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел около двух часов ночи в воскресенье, 4 августа. Неизвестный открыл огонь по людям, которые стояли на улице около бара. Официальных комментариев от властей и полиции пока не поступало, но, согласно информации местных СМИ и видеозаписям с места происшествия, погибших несколько.

Предполагается, что сам стрелок также был ликвидирован. Об этом сообщает Breaking News Global со ссылкой на спасшихся свидетелей расправы.

Стоит отметить, что ранее на этих выходных еще одна вооруженная атака была совершена в американском штате Техас. 21-летний Патрик Крушиус ворвался в торговый центр и открыл огонь по посетителям. Погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Предполагается, что преступления совершено на почве ненависти к мигрантам.

Стрельба в Дейтоне, Огайо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Французский инженер пересек Ла-Манш на летающей доске
Убийца 20 человек в супермаркете Техаса опубликовал манифест
В американском Дейтоне произошла стрельба, есть погибшие
Названы регионы с наибольшим числом алкогольно-зависимых пациентов
Трамп пообещал спокойно реагировать на ракетные пуски КНДР
Вице-премьер Италии назвал Путина "великим президентом"
Мальта разрешила высадиться на берег 40 мигрантам с судна Alan Kurdi
США приветствовали соглашение о прекращении огня в сирийском Идлибе
Климкин считает, что половина украинцев сбежит из страны за рубеж
В России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от ЧС
Американский National Interest оценил парад ВМФ в Санкт-Петербурге
Трамп назвал актом трусости стрельбу в Техасе
В Японии с подозрением на вирус Эбола госпитализировали пенсионерку
ДТП на повороте в аэропорт Внуково унесло жизни двух человек
Соратник Джонсона заявил, что парламент не сможет остановить Brexit
В дагестанском селе Гимры нашли девять самодельных бомб
В Болгарии загорелся автобус с детьми
В Шотландии двух пьяных пилотов не пустили за штурвал