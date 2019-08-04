Умер Николай Кардашев - астрофизик, руководивший проектом "Радиоастрон"

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-04T12:40:47+03:00

В воскресенье, 4 августа, стало известно о том, что умер Николай Кардашев

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Печальная новость стала известна утром в воскресенье, 4 августа. В возрасте 87 лет умер Николай Кардашев - выдающийся советский астрофизик, доктор физико-математических наук и академик РАН. Об этом сообщил директор обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

"О Кардашеве коллеги всегда отзывались. как об исключительно порядочном человеке. Его имя я слышал с детства <...>. Уход Николая Семеновича - это большая потеря. Его будут помнить долго", - написал он у себя на странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что Кардашев до последнего руководил уникальным проектом "Радиоастрон" первого орбитального телескопа серии "Спектр". Также он много лет возглавлял научный совет Российской академии наук по космосу работал в Астрокосмическом центре ФИАН.

"Весь мир его знает по знаменитой энергетической шкале цивилизаций и его вкладу в исследования проблемы SETI. Эту шкалу он предложил почти 60 лет назад, и на нее ссылаются до сих пор", - уточнил Язев.

ИСТОЧНИК KP.RU