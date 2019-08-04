2019-08-04T12:40:47+03:00
Общество

Умер Николай Кардашев - астрофизик, руководивший проектом "Радиоастрон"

В воскресенье, 4 августа, стало известно о том, что умер Николай Кардашев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Николай Кардашев. Фото: facebook.com/sergey.yazev.71Николай Кардашев. Фото: facebook.com/sergey.yazev.71
Изменить размер текста:

Печальная новость стала известна утром в воскресенье, 4 августа. В возрасте 87 лет умер Николай Кардашев - выдающийся советский астрофизик, доктор физико-математических наук и академик РАН. Об этом сообщил директор обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

"О Кардашеве коллеги всегда отзывались. как об исключительно порядочном человеке. Его имя я слышал с детства <...>. Уход Николая Семеновича - это большая потеря. Его будут помнить долго", - написал он у себя на странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что Кардашев до последнего руководил уникальным проектом "Радиоастрон" первого орбитального телескопа серии "Спектр". Также он много лет возглавлял научный совет Российской академии наук по космосу работал в Астрокосмическом центре ФИАН.

"Весь мир его знает по знаменитой энергетической шкале цивилизаций и его вкладу в исследования проблемы SETI. Эту шкалу он предложил почти 60 лет назад, и на нее ссылаются до сих пор", - уточнил Язев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иран задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе
В аэропорту Сан-Франциско полностью запретили пластиковые бутылки
Стрельба в Дейтоне, Огайо: погибли 10 человек, 24 получили ранения
Французский инженер пересек Ла-Манш на летающей доске
Убийца 20 человек в супермаркете Техаса опубликовал манифест
В американском Дейтоне произошла стрельба, есть погибшие
Названы регионы с наибольшим числом алкогольно-зависимых пациентов
Трамп пообещал спокойно реагировать на ракетные пуски КНДР
Вице-премьер Италии назвал Путина "великим президентом"
Мальта разрешила высадиться на берег 40 мигрантам с судна Alan Kurdi
США приветствовали соглашение о прекращении огня в сирийском Идлибе
Климкин считает, что половина украинцев сбежит из страны за рубеж
В России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от ЧС
Американский National Interest оценил парад ВМФ в Санкт-Петербурге
Трамп назвал актом трусости стрельбу в Техасе
В Японии с подозрением на вирус Эбола госпитализировали пенсионерку
ДТП на повороте в аэропорт Внуково унесло жизни двух человек
Соратник Джонсона заявил, что парламент не сможет остановить Brexit
В дагестанском селе Гимры нашли девять самодельных бомб
В Болгарии загорелся автобус с детьми
В Шотландии двух пьяных пилотов не пустили за штурвал