Новым главой партии "Слуга народа" может стать Александр Корниенко

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-04T13:45:16+03:00

Действующего руководителя политобъединения будут рекомендовать на пост спикера Рады

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Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко может стать ее главой. Об этом сообщила пресс-секретарь президентской фракции Евгения Кравчук.

"Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко", — написала она у себя на странице в Facebook.

Касаясь других кадровых вопросов, Кравчук также сообщила о выдвижении Руслана Стефанчука на пост первого заместителя председателя Верховной Рады, а Дмитрия Разумкова - на должность спикера парламента.

"Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной Рады", - добавила пресс-секретарь фракции.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент партию "Слуга народа" возглавляет Дмитрий Разумков, однако, как уже говорилось выше, именно его хотят сделать новым главой украинского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU