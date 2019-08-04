Новым главой партии "Слуга народа" может стать Александр Корниенко
Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко может стать ее главой. Об этом сообщила пресс-секретарь президентской фракции Евгения Кравчук.
"Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко", — написала она у себя на странице в Facebook.
Касаясь других кадровых вопросов, Кравчук также сообщила о выдвижении Руслана Стефанчука на пост первого заместителя председателя Верховной Рады, а Дмитрия Разумкова - на должность спикера парламента.
"Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной Рады", - добавила пресс-секретарь фракции.
Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент партию "Слуга народа" возглавляет Дмитрий Разумков, однако, как уже говорилось выше, именно его хотят сделать новым главой украинского парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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