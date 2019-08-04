СЕГОДНЯ 18:15 2019-08-04T18:45:19+03:00

В Чикаго произошла стрельба рядом с детской площадкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американские СМИ сообщают, что неизвестный открыл огонь возле детской площадки в парке Дуглас в Чикаго.

На данный момент известно о том, что в результате инцидента пострадали семь человек. Среди них четверо юношей и три девушки, им от 19 до 25 лет.

Канал CBS сообщил, что по людям в Чикаго стреляли из проезжавшей мимо машины. Состояние одного пострадавшего оценивается как критическое.

На данный момент преступник находится в розыске.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что всего несколькими часами ранее в американском Дейтоне, штат Огайо, произошла стрельба, есть погибшие. Неизвестный открыл огонь по отдыхавшим на улице людям. Согласно данным полицейских переговоров, жертв может быть от 9 до 10. Сам стрелок, предположительно, также убит.

А в субботу, 3 августа, в штате Техас также произошла стрельба. Сообщалось, что 21-летний местный житель Патрик Крушиус ворвался в торговый центр и застрелил 20 человек, еще 26 получили ранения.

Семь человек ранены в результате стрельбы в парке в Чикаго.

ИСТОЧНИК KP.RU