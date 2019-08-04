В Чикаго произошла стрельба рядом с детской площадкой
Американские СМИ сообщают, что неизвестный открыл огонь возле детской площадки в парке Дуглас в Чикаго.
На данный момент известно о том, что в результате инцидента пострадали семь человек. Среди них четверо юношей и три девушки, им от 19 до 25 лет.
Канал CBS сообщил, что по людям в Чикаго стреляли из проезжавшей мимо машины. Состояние одного пострадавшего оценивается как критическое.
На данный момент преступник находится в розыске.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что всего несколькими часами ранее в американском Дейтоне, штат Огайо, произошла стрельба, есть погибшие. Неизвестный открыл огонь по отдыхавшим на улице людям. Согласно данным полицейских переговоров, жертв может быть от 9 до 10. Сам стрелок, предположительно, также убит.
А в субботу, 3 августа, в штате Техас также произошла стрельба. Сообщалось, что 21-летний местный житель Патрик Крушиус ворвался в торговый центр и застрелил 20 человек, еще 26 получили ранения.
Семь человек ранены в результате стрельбы в парке в Чикаго.
ИСТОЧНИК KP.RU