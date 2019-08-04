СЕГОДНЯ 18:49 2019-08-04T19:05:00+03:00

Захарова прокомментировала заявление Помпео о том, что Крым должен стать украинским Фото: ТАСС

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.

- Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, - написала Захарова в своем Facebook. Также она заявила, что госсекретарь США "не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Госсекретарь США также выразил надежду на то, что новый президент Украины сможет разрешить конфликт на востоке страны. Об этом он рассказал в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона».

Более того, на днях Помпео заявил, что США официально выходят из ДРСМД. Ранее МИД России подтвердил прекращение Договора по инициативе американской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU