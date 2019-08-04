СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-04T18:05:41+03:00

Госсекретарь США также выразил надежду на то, что новый президент Украины сможет разрешить конфликт на востоке страны

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Об этом он рассказал в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона».

Майк Помпео также выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский представит «более креативный набор идей» по поводу того, как разрешить конфликт на востоке Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU