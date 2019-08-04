СК РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера за угрозы в адрес детей сотрудников полиции
Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу
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СК РФ предъявил обвинение в экстремизме российскому блогеру Владиславу Синице. Ранее молодой человек разместил под ником "Макс Стеклов" запись в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые обеспечивают безопасность во время несогласованных акций.
Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU