СК РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера за угрозы в адрес детей сотрудников полиции

СЕГОДНЯ 19:45 2019-08-04T19:45:14+03:00

Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу

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СК РФ предъявил обвинение в экстремизме российскому блогеру Владиславу Синице. Ранее молодой человек разместил под ником "Макс Стеклов" запись в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые обеспечивают безопасность во время несогласованных акций.

Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU