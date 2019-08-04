В Совфеде прокомментировали заявление Помпео по Крыму

СЕГОДНЯ 22:06 2019-08-04T22:06:18+03:00

Франц Клинцевич выразил надежду на том, что в Штатах перестанут отравлять российско-американские отношения

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В Совете Федерации прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу того, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич выразил надежду на то, что в Штатах перестанут добиваться невозможного и отравлять российско-американские отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU